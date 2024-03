Scappano dopo gli incidenti: multate 2 donne

Due incidenti con due donne in fuga. Ma subito rintracciate e multate dalla polizia locale. Martedì sera, unaPolo che percorreva viale della Resistenza a Savignano sul Rubicone, ha centrato uno spartitraffico di protezione di un attraversamento pedonale abbattendo tutta la segnaletica. Alcuni pezzi di metallo, staccatisi per l’urto, hanno colpito alcuni veicoli in transito nella carreggiata opposta, che sono stati danneggiati. Il conducente della Polo si è allontanato, nonostante i danni subiti anche dalla sua vettura. Un podista ha però notato la scena ed ha riferito il modello ed il colore dell’autovettura scappata. Gli agenti della Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare nel giro di qualche ora hanno individuato una cittadina italiana di 69 anni residente in un comune collinare della zona. Alla donna sono state contestate varie sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, per un totale di circa 400 euro, e dovrà ripagare i danni riportati dalla segnaletica. Mercoledì mattina, sempre a Savignano sul Rubicone, sulla via Emilia un’autovettura il cui conducente ne aveva evidentemente perso il controllo, è uscita di strada ed è andata a collidere con l’ingresso di un garage privato, provocando seri danni. L’automobile, danneggiata, si è quindi allontanata. La proprietaria dell’immobile, vittima del danneggiamento, ha avvisato del fatto la Polizia locale. Gli agenti, perlustrata la zona, hanno così trovato poco distante dal luogo dell’impatto una Fiat 500 di colore rosso con vistosi danni compatibili ai danni lasciati sull’immobile. Rintracciata la proprietaria, 19enne residente in zona, anch’essa ha ammesso l’accaduto. Stessa sorte quindi anche per questa: sanzioni per circa 400 euro e l’onere di rifondere i danni provocati al garage. Entrambi i veicoli sono risultati assicurati.

Ermanno Pasolini