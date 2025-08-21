Scarcerato ma non perde il vizio. Botte e minacce all’ex compagna. Arrestato ancora dai carabinieri

Non gli sono bastatati quasi due anni di carcere per fargli calmare i cosiddetti "bollenti spiriti" tanto che è tornato ai maltrattamenti fisici e psichici nei confronti della ex compagna a causa dei quali era stato condannato e incarerato. I carabinieri della stazione di Macerone, con la collaborazione dei militari della stazione di Cesenatico, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nei confronti di un tunisino di 46 anni, indagato per reiterati maltrattamenti aggravati ai danni della ex compagna. Le indagini, condotte unitamente dai carabinieri della stazione di Macerone e della stazione di Cesenatico, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì, hanno permesso di ricostruire i gravi e reiterati maltrattamenti subiti dalla donna, residente in territorio di Cesenatico, anche alla presenza dei due figli minori della coppia, consistiti in aggressioni sia verbali, mediante offese e minacce, sia fisiche con percosse, nonostante una condanna a suo carico per analogo reato sempre ai danni della ex convivente.

La scarcerazione del tunisino era avvenuta il 18 giugno ed era lecito pensare che questo gli fosse bastato per smettere con gli atti criminosi nei confronti della donna e davanti ai loro due figlioletti. Ma, nonostante la pena appena scontata, il tunisino ha ricominciato nuovamente dal mese di luglio scorso ad aggredire la convivente, in particolare oltraggiandola, pedinandola, minacciandola di morte, e costringendola perfino a trovare rifugio in una tabaccheria durante un’aggressione avvenuta per strada. La donna non ne poteva più e ha ripetutamente raccontato i fatti ai carabinieri. L’Autorità Giudiziaria ha recepito pienamente i risultati delle investigazioni, emettendo a carico del 46enne tunisino la misura cautelare più grave, quella della custodia in carcere a Forlì, tenuto conto della gravità delle condotte e dell’elevato pericolo di una loro reiterazione. L’uomo, senza fissa dimora, dopo aver lasciato l’abitazione familiare prima del periodo trascorso in carcere, per circa una decina di giorni faceva perdere le proprie tracce, rendendosi di fatto irreperibile. Ma i carabinieri della stazione di Macerone volevano porre di nuovo fine alla tristissima vicenda. Così, in occasione dei normali servizi di controllo del territorio, hanno notato la sua macchina parcheggiata per diversi giorni nell’abitato di Macerone, e, all’esito di mirati servizi di osservazione, lo hanno sorpreso e arrestato mentre stava raggiungendo la sua auto. L’uomo è stato quindi accompagnato presso il carcere di Forlì. Risponderà nuovamente di maltrattamenti aggravati. Una conclusione che ha fatto tirarre un sospiro di sollievo alla sua ex compagna che ora potrà vivere la vita più serenamente con i loro due figli.