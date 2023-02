Scarico selvaggio di rifiuti in via Rigossa, decine di chili di carne cruda a cielo aperto

Scarichi selvaggi nell’ultimo tratto di via Rigossa Destra al confine fra Gatteo e Gatteo Mare, direzione via Vivaldi. Mezzo chilometro di strada senza uscita, in quanto prima c’è l’incrocio che porta sulla statale Adriatica e a Gatteo Mare. È il vecchio tratto che collegava l’entroterra al mare. I residenti sono preoccupati e si stanno lamentando da tempo. Il problema nasce dal fatto che degli incoscienti stanno scaricando rifiuti di ogni genere sui bordi della strada, dai vecchi mobili dismessi, a water, bidè, lavandini e altri oggetti sanitari. Ma il colmo è arrivato l’altro giorno quando è stata scaricata qualche decina di chilogrammi di carne a cielo aperto senza nessun sacchetto o contenitore di ogni genere. "Per quel che riguarda il mobilio - dice Franco Melis, uno dei residenti - mia figlia ha segnalato la discarica abusiva circa due mesi fa alla Polizia Locale di Gatteo che ha risposto di fare la segnalazione a Hera. Cosa che è stata fatta, ma nessuno è venuto a portare via cassetti, comodini, como e varie. Ma il problema più grave si è verificato l’altro ieri con lo scarico di diversi chilogrammi di carne a cielo aperto opera di incoscienti. Questo sta provocando l’arrivo di mosche in quantità enorme e c’è già tanta puzza. La paura è che questa carne sia avvelenata e che provochi problemi ai nostri animali che vanno a spasso e che girano nel giardino. Poi c’è tanta gente che in questa strada con poco traffico porta a spasso i cani e quella carne a più mucchi sparsi può essere una trappola mortale per cani e gatti. Abbiamo segnalto anche questa presenza alla Polizia Locale di Gatteo, ma nessuno si è visto".

Franco Melis lamenta anche altre cose in questa via chiusa: "È una strada che si popola soprattutto di notte con le coppiette. Molti, poi, complice il buio vengono a scaricare i rifiuti, una volta nei cassonetti e adesso cpon i bidoncini porta a porta, lo fa lasciandoli ai bordi della strada, vicino alle case. Abbiamo paura. La zona è priva di illuminazione e andrebbe bonificata e chi è preposto alla sua manutenzione potrebbe mettere magari qualche faretto per illuminare il tratto della strada completamente al buio. Noi paghiamo le tasse come gli altri e abbiamo diritto alle stesse attenzioni degli abitanti della zona mare. Altro problema sono le buche".

Se non verranno prese soluzioni, i residenti sono pronti a organizzare una raccolta firme.

Ermanno Pasolini