Scatta la forestazione urbana al ciclodromo ’Marco Pantani’

La giornata nazionale degli alberi si tiene con l’inizio del progetto di forestazione urbana nel nuovo ciclodromo "Marco Pantani" a Villamarina. I lavori inizieranno a breve e saranno eseguiti dalla ditta "Vivai Bilancioni" di Gambettola e dalla "Calandrini Irrigazioni" sempre di Gambettola. Il nuovo impianto sarà impreziosito da quattro piantagioni forestali arboree ed arbustive miste su un’area di oltre 17mila metri quadrati, dove verranno impiantati 710 alberi e 1.390 arbusti. L’investimento previsto è di oltre 50mila euro (per la precisione 52.776,84), garantito per il 75 per cento da un contributo della Regione Emilia Romagna e per la restante parte dal Comune. L’intervento consiste in una vera e propria infrastruttura verde all’interno dell’area destinata ad attività sportiva all’aperto, con il duplice obiettivo di avere un ruolo fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell’aria. Dal punto di vista paesaggistico si prevede un impianto su file parallele con numerose aree libere ed esemplari isolati o disposti a piccoli gruppi per simulare una situazione di naturali forme a macchia. Le specie arboree saranno ad una adeguata distanza dal ciclodromo, per ragioni di sicurezza, mentre dalla parte opposta, verso la Statale Adriatica, gli impianti prevedono una distanza di almeno 4 metri dalla base della scarpata stradale per consentire sfalci e manutenzioni. La vicesindaco Lorena Fantozzi è molto soddisfatta: "Inizia un bel progetto e siamo felici di poterlo annunciare proprio per la Giornata Nazionale degli Alberi. Questo intervento ci permetterà di incidere dal punto di vista estetico del Ciclodromo e di migliorare l’ambiente".

g.m.