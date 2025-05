Scatta la Gran Fondo Romagna con Paola Pezzo e Martinez

Pedali e natura. Il binomio va in armonica sinergia domani a Bagno di Romagna. Nel paese termale, con partenza alle 9 in via Lungosavio, prenderà il via la "Gran Fondo Romagna". Un percorso immerso nel verde del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e lungo i suggestivi sentieri che si snodano tra boschi e foreste dell’alto Appennino cesenate. Una vera sfida a due ruote per scoprire una delle zone naturalistiche più belle della Romagna. Previste più modalità di partecipazione. Dal tracciato competitivo, pensato per chi vive la MTB con passione, al percorso più corto, con varianti che evitano i tratti più tecnici, ideale per chi pedala in modo amatoriale, oltre al percorso per famiglie, proposto per chiunque voglia respirare l’atmosfera dell’evento. Testimonial della gara, due leggende della Mountain Bike (MTB).

Saranno infatti a Bagno di Romagna Paola Pezzo (nella foto) e Miguel Martinez, due ciclisti che hanno scritto la storia di questo sport. Paola Pezzo, negli anni scorsi in allenamento lungo i sentieri d’Alto Savio soggiornando a Bagno, è stata la prima e unica italiana a vincere due ori olimpici nella MTB, oltre a mondiali, europei e Coppa del mondo. Miguel Martinez oro a Sidney 2000, campione del mondo e volto simbolo della MTB internazionale tra gli anni ‘90 e 2000. Sabato e domenica i due atleti plurimedagliati saranno a Bagno pronti a raccontarsi, pedalare e condividere la viva e vivace atmosfera e le coreografie della "Gran Fondo Romagna". L’evento è organizzato da Bike Advisor col supporto della ASD Còmero Bike, Pro loco di Bagno, e col patrocinio del Comune termale. Servizi post evento River22 Sporting Club.

gi.mo.