Scatta la petizione online per la vasca olimpionica

Con l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale di procedere all’intervento di realizzazione della nuova piscina senza prima demolire l’attuale struttura, che verrà dismessa soltanto quando l’altro impianto sarà ultimato, sono stati forniti anche i dettagli del progetto: nello specifico sono previste tre vasche interne di varie dimensioni. Tra queste non ne figura però una da 50 metri, come quella che si trova attualmente all’esterno dell’impianto, nell’area destinata a ospitare il nuovo complesso. Subito dopo l’annuncio, sulla piattaforma change.org è stata aperta una petizione per chiedere il mantenimento futuro di tale dotazione: "Questa vasca – si legge - è infatti necessaria per permettere agli atleti e agli amatori di Cesena di allenarsi in condizioni ottimali, ma anche per ospitare gare e competizioni di livello nazionale e internazionale". Al tardo pomeriggio di ieri erano state raccolte circa 160 firme delle 200 previste come primo obiettivo. Realizzare tale vasca all’interno a oggi pare molto difficile, mentre resta aperta la possibilità di intervenire nell’area esterna, che verrà realizzata in corrispondenza dell’attuale piscina e che dunque sarà l’ultimo tassello da aggiungere al progetto.