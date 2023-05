Scatta la secolare Fiera di Maggio Trionfo di salumi, formaggi e vini

Torna in gran spolvero, domenica la tradizionale fiera dei salumi e formaggi con musica, mostre, grande mercato ambulante e handmade e i pregiati prodotti agroalimentari. Da domani sera saranno attivi gli stand gastronomici con gli immancabili cappelletti della Pro Loco. Il centro storico (foto) brulicherà di gente all’interno del grande mercato ambulante, del mercatino dei produttori con i pregiati salumi e formaggi e prodotti da forno, compreso lo stand dei pregiati vini mercatesi, mercatino handmade in via Lungo Fiume, ma anche musica e mostre.

Una fiera plurisecolare questa, che riflette le tradizioni contadine e gastronomiche. Per secoli la produzione agroalimentare locale di salumi, formaggi e vini ha beneficiato del particolare microclima ambientale: media collina, temperature e umidità che ne hanno determinato caratteristiche di pregio per questi prodotti, a cui si aggiunge il vino. Non c’è fiera senza animazione e molte sono le novità di questa edizione con l’animazione di Anita, palloncini, musica e giochi. Inoltre la strabiliante mostra interattiva ’Opticalmente’ allestita nello spazio dietro al Municipio sulle illusioni ottiche. Poi la musica itinerante con la ’Power Marching Band’. In piazzetta del Savio sarà allestito lo stand gastronomicodella Pro Loco, con i rinomati cappelletti oltre al pesce fritto da passeggio e le prelibatezze dei forni locali.

Dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare la chiesa di Santa Maria Nuova dove è custodito un prezioso organo del Callido della prima metà del secolo XVIII, contornato da fastose rappresentazioni bibliche realizzate da allievi della scuola del Guercino. Anche la chiesa della Madonna della Vita dalle 14 alle 18 è visitabile all’interno dove sono custodite molte opere e una tela raffigurante il Cristo crocifisso, opera del pittore e scultore mercatese Lorenzo Ferri.

Edoardo Turci