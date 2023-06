Scatta l’adeguamento sismico Cinque milioni per l’Itt Pascal

di Annamria Senni

Un investimento di oltre cinque milioni di euro per rendere più sicura la scuola Blaise Pascal. L’istituto, dove lavori di ristrutturazione sono in corso da anni, necessita di un intervento di miglioramento sismico, del rinforzo della struttura portante e dell’eliminazione delle vulnerabilità del corpo principale della scuola che al momento non è utilizzabile.

Attraverso un accordo tra Provincia e Unione Valle Savio, è stata pubblicata la gara per il miglioramento sismico della scuola. Si tratta di un appalto integrato di progettazione, definitiva ed esecutiva, ed esecuzione dei lavori. La spesa totale dell’intervento è di 5.270.000 euro, finanziati per 5.089.290 euro con fondi Pnrr e per 180.710 con fondi provinciali. Gli interventi riguardano principalmente il rinforzo delle pareti portanti nelle murature interne in modo da non modificare la geometria e le finiture dei prospetti dell’edificio, il rinforzo del telaio, dei solai e la messa in sicurezza dei vari corpi del complesso Pascal. La scadenza per la presentazione delle offerte è mercoledì 19 luglio, sono previsti 60 giorni dalla firma del contratto per la redazione del progetto definitivo, altri 45 per la redazione dell’esecutivo ed infine 680 giorni per realizzare i lavori. "L’obiettivo importante che ci poniamo con questi lavori è restituire il Pascal alla scuola - dichiara Enzo Lattuca Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia - considerando che da anni quegli spazi non sono utilizzabili. Contestualmente alla gara del Pascal, nel polo scolastico superiore di piazzale Macrellivia Plauto quest’estate partiranno importanti lavori: oltre al miglioramento sismico, l’adeguamento sismico della palestra e i lavori di manutenzione dell’intero tetto dell’Istituto Tecnico Economico Serra e dell’istituto Tecnico Da Vinci. Più di sette milioni di euro di investimento sulle scuole di quell’area per rendere gli edifici più sicuri. Interventi doverosi e necessari che sono possibili grazie al Pnrr".

La gestione dei cantieri è concordata con i dirigenti scolastici per assicurare che i lavori siano compatibili con la vita scolastica. Il complesso che ospita l’Itt Blaise Pascal è stato dichiarato di interesse culturale e dalla sua costruzione nel 1911 fino a quando non è diventato una scuola nel 1962 è stato l’ospedale pubblico della città.