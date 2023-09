Scatta l’operazione sicurezza: "Risaniamo manti e marciapiedi e installiamo la nuova segnaletica"

Dopo i trecento milioni di euro investiti a febbraio per la manutenzione di alcune strade, ecco altri 400 mila euro destinati dall’amministrazione comunale a nuovi interventi. La precedente informata aveva riguardatol viadotto Martin Luther King, in prossimità della rotonda Marzolino e in via Marzolino, viale Marconi, Andrea Costa, Ubaldo Comandini, nel quartiere Fiorenzuola, corso Cavour, vie Cervese, Boscone e Calcinaro, tra i quartieri Cervese Sud e Ravennate.

"Con il secondo capitolo riguardante il piano strade 2023 – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri (nella foto) – interverremo sulle pavimentazioni di diverse vie cittadine senza tralasciare la manutenzione dei marciapiedi, allo scopo di rafforzare la sicurezza stradale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria consisteranno nel risanamento degli strati di fondazione e di base ammalorati in conglomerato bituminoso; asportazione delle parti degradate di pavimentazione in asfalto, attraverso opere di fresatura e successivo rifacimento; sistemazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali; installazione di opere di protezione e sicurezza".

Altre opere riguarderanno il rifacimento della segnaletica stradale; interventi nei marciapiedi e ripavimentazione con l’eliminazione dei danni arrecati dalle alberatura stradali; ripristino e risanamento di pavimentazioni stradali in materiale lapideo di strade e piazze. Le strade e i marciapiedi interessati sono: via Subborgo Brenzaglia, via Carlo Farini, tra via Subborgo Brenzaglia e via Bonci, via Alessandro Bonci, tutte al quartiere Oltresavio; via Mura Federico Comandini (intera estensione), via Pisacane e alcuni tratti di via Canonico Lugaresi, nel quartiere Centro Urbano; tratti di via Fiorenzuola, rotonda Madre Teresa di Calcutta (intera estensione), al Fiorenzuola; alcuni tratti di via Cervese, via Mestre, nel quartiere Cervese Sud.

Gli interventi potranno subire variazioni anche per la probabile realizzazione non programmata di condotte e canalizzazioni da parte di enti di gestione dei servizi quali Hera, Enel, Telecom.