Scattano le vaccinazioni contro il fuoco di Sant’Antonio

Prende il via in tutta la Romagna la campagna di vaccinazione contro l’herpes zoster, o fuoco di Sant’Antonio, rivolta ai cittadini nati nel 1958. I cittadini coinvolti stanno ricevendo un sms dell’Ausl con l’invito ad aderire alla campagna che comincerà il 13 marzo. La vaccinazione è gratuita ed è possibile prenotarsi tramite Cup o Cuptel senza impegnativa. Le inoculazioni proseguiranno fino ad aprile, ma sarà possibile vaccinarsi anche successivamente previa prenotazione. I cittadini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria e della documentazione medica attestante eventuali patologie croniche, necessaria per individuare il vaccino più idoneo.

Il fuoco di Sant’Antonio è una malattia virale acuta causata dal virus responsabile della varicella che, dopo l’infezione primaria, rimane in forma dormiente nell’organismo e può riattivarsi durante della vita causando lesioni della pelle di tipo vescicolare accompagnate da dolore intenso e prurito. Lo strumento più efficace per proteggersi dall’Herpes Zoster è la vaccinazione.