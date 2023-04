Scattano tre tappe di pedalate in musica

Bici e musica viaggiano sulla stessa frequenza lungo le strade della Valle del Savio: i sei comuni dell’Unione si sono uniti, infatti, per dar vita a un vero e proprio festival, il ‘Valle Savio Bike Sound’. Un evento itinerante, articolato in tre date, che coniuga musica e biciclette per raccontare il territorio in modo inedito, attraverso giornate a tema e percorsi cicloturistici allietati da musica dal vivo, performance diffuse e concerti in location segrete, raggiungibili solo su due ruote. Gli appuntamenti da segnare in calendario sono: domenica 7 maggio, domenica 28 maggio e domenica 24 settembre. Saranno tutti gratuiti, con prenotazione obbligatoria e accesso ai servizi di ristori, gadget e animazione sul posto. Per la prima giornata, il programma prevede innanzitutto un ‘bike day’ in sicurezza nel circuito ad anello sul Monte Fumaiolo, da Bagno di Romagna a Verghereto e ritorno, con musica diffusa e vari ristori lungo il percorso. A Bagno di Romagna i partecipanti troveranno il villaggio ‘Bike Sound’, con animazione e una selezione di brani musicali di Renée La Bulgara, proclamata nel 2022 miglior deejay donna italiana. Per finire, l’atteso concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, ex ciclista e acclamato frontman del gruppo La Crus. Le informazioni e il link per l’iscrizione sono disponibili sul sito web www.vallesaviobikesound.it.

Maddalena De Franchis