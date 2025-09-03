Scazzottata davanti al circolo CasaPound di Cesena: prima il litigio, poi le botte

Cesena, 3 settembre 2025 – Dall’esame delle immagini delle telecamere della videosorveglianza, che peraltro non possono rappresentare interamente la vicenda nella sua complessità, sta emergendo un quadro differente rispetto a quello iniziale sulla vicenda della colluttazione avvenuta venerdì sera fuori del circolo ‘La Diavolessa’, sede di CasaPound, in corte Dandini, in centro storico. Com’è noto, tre venticinquenni di colore hanno denunciato di essere stati aggrediti da militanti di CasaPound che li avrebbero inoltre oltraggiati con insulti razzisti.

La premessa è che le versioni delle parti restano diametralmente opposte e che la ricostruzione dei fatti resta in corso. Tuttavia da quel che emerge dalle indagini degli organi inquirenti, sotto la vigile direzione della questura, stando alle immagini prese in esame (che riprendono alcune parti dell’accaduto) ciò che è avvenuto non si configurerebbe come aggressione a danno dei tre giovani che transitavano fuori dal circolo, ma come una lite tra le parti che finisce a botte. Ad essere coinvolti nel corpo a corpo non ripreso dalle immagini sarebbero da una parte due giovani ventenni frequentatori del circolo, un ragazzo e una ragazza, dall’altra i giovani passanti o qualcuno di essi.

All’arrivo dei tre giovani si parte con gesti e frasi di scherno reciproci che poi sfociano nella lite, con altri avventori del locale che provano a sedare. Quanto alle cinghie dei pantaloni adoperate come arma contundente, ad averle in mano minacciando l’utilizzo sarebbero i contendenti di ambo le parti. L’ingiuria ‘negro di m...’ sarebbe stata proferita dalla ragazza durante la colluttazione.

Sulla vicenda interviene CasaPound di Forlì-Cesena, parte in causa. “In merito all’episodio avvenuto venerdì in Corte Dandini le immagini video restituiscono con chiarezza la dinamica dei fatti – afferma –. L’episodio, nato da uno scontro verbale e degenerato in un corpo a corpo, è stato immediatamente fermato dai gestori del circolo ‘La Diavolessa’ insieme ai militanti di CasaPound, intervenuti per riportare la calma. Non si è trattato di un caso a sfondo razziale, ma di un litigio privato che qualcuno sta tentando di trasformare in arma politica”.

Fondamenta Alleanza Verdi e Sinistra intanto “condanna senza esitazioni la vile aggressione razzista avvenuta a Cesena davanti alla sede di CasaPound. Tre giovani sono stati insultati e colpiti per il solo colore della loro pelle, a conferma che il razzismo non è un’emergenza episodica, ma una malattia politica e culturale che trova radici e legittimazione particolarmente nell’estrema destra. Cesena deve respingere con forza questo veleno. Non ci può essere spazio per sedi, simboli e organizzazioni che propagano violenza e razzismo. Pretendiamo azioni drastiche: chiusura degli spazi dell’odio, giustizia per le vittime, un impegno concreto per la tutela di chi subisce discriminazioni”.