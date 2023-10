Schiaccina fritta, sagra gastronomica in piazza Ricasoli

Oggi avrà luogo aBagno di Romagna la Sagra della Schiaccina fritta, seconda puntata delle sagre di ottobre ’Noi con Voi’. Dalle 9, lungo le vie del paese mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali. Dalle 12, in piazza Ricasoli stand gastronomico della Pro Loco, che ha in menu oltre alla schiaccina fritta, anche strozzapretti al ragù di pesce, patate fritte, tortelli sulla lastra, piadina, birra, vino, e le gustose caldarroste. Nel pomeriggio, oltre al mercatino, vi saranno vari momenti di animazione e di intrattenimento musicale, oltre allo spazio giochi con gonfiabili e giochi di una volta realizzati in legno.

gi.mo.