Schianto in auto in via Cesenatico. Paura per due nonni con la nipotina

E’ stato forse un malore del conducente la causa dell’incidente stradale accaduto ieri mattina alle 9.15, all’altezza del civico 4314 di via Cesenatico, in località Villa Casone. Il sinistro ha coinvolto una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano due adulti (nonni) e una bambina di 4 anni, la nipotina. Per cause ancora in corso di accertamento il veicolo è finito contro un’auto parcheggiata lungo la carreggiata, provocandone il ribaltamento.

Al momento dell’impatto, all’interno del veicolo in sosta non era presente alcuna persona. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno liberato uno dei passeggeri che, a seguito dell’impatto, era rimasto incastrato nell’abitacolo della Fiat 500. E’ stato inoltre richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 che non ha escluso un malore improvviso dell’autista, come possibile causa dell’incidente.

Tutti gli occupanti del veicolo risultavano coscienti al momento dell’intervento e poi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso, sia per l’età dei nonni e per la piccola che era in auto con loro.

Sul luogo sono intervenute anche la pattuglia Infortunistica e la pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale, una pattuglia dei Carabinieri, che ha gestito la viabilità nella zona per garantire la sicurezza della circolazione e agevolare i soccorsi. La dinamica dell’incidente come detto è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Sarsina.

e. p.