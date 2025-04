Schianto in auto, una quindicenne rischia la vita

È ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in pericolo di vita una 15enne di Savignano sul Rubicone (Cesena) che insieme a tre amici è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Sant’Angelo di Gatteo, nella notte tra mercoledì e giovedì. A bordo della Ford Focus c’erano due ragazzine minorenni e due giovani appena maggiorenni. Per cause da accertare, l’auto ha frenato, ha sbandato ed è finita prima in un fosso, poi in un campo. Per estrarre i feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. I quattro ragazzi sono tutti ricoverati ma solo la 15enne è in pericolo di vita per le fratture riportate.