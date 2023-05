Schianto in monopattino, cade e sbatte la testa

Scontro in monopattino ieri pomeriggio alle 18 all’incrocio tra viale Bovio e via Piave (nella foto). Un trentenne nigeriano che percorreva la pista ciclabile a forte velocità si è scontrato con un’autovettura Seat Ibiza nera che stava facendo retromarcia, guidata da un cesenate. L’uomo in monopattino è caduto a terra sbattendo violentemente la testa e la schiena e procurandosi un taglio. Non indossava il casco. A soccorrerlo gli operatori del 118, che l’hanno immobilizzato e trasportato subito in ospedale. Dai primi accertamenti sembra che il 30enne non sia in gravi condizioni. Sul posto il 118 e la polizia locale.