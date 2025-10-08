Schianto in moto, 52enne rovina a terra

Sono le 8.45 del mattino, quando sulla strada che collega Cesena a Cesenatico, ieri mattina in direzione mare, un 52enne in sella a una moto di grossa cilindrata perde il controllo del mezzo e rovina improvvisamente sull’asfalto (nella foto). Attimi di paura per il conducente rimasto ferito e policontuso e per i pochi testimoni che erano presenti ieri in strada sulla via Cesenatico. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente dai testimoni, e sul posto si sono precipitati un’ambulanza del 118 con il personale sanitario e medico e due pattuglie della polizia locale del comando di Cesenatico per i rilievi del caso e per regolarizzare il traffico, che a quell’ora del mattino, era abbastanza intenso.

Il 52enne, albanese che vive a Cesenatico, si è schiantato sull’asfalto procurandosi numerose contusioni. Il casco, fortunatamente non gli si è slacciato e lo ha protetto. È comunque stato trasportato all’ospedale Bufalini d’urgenza con un codice rosso, di massima gravità, e dopo le prime cure è stato ricoverato in medicina d’urgenza al Bufalini. Il motore, che è andato distrutto, era intestato alla moglie del 52enne. L’uomo si stava recando al lavoro, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto. Il motociclista è rimasto sempre cosciente, anche all’arrivo dei sanitari, che gli hanno sfilato il casco e hanno con cautela posizionato l’uomo nella barella per trasportarlo in ambulanza in ospedale. La via Cesenatico non è stata chiusa al traffico, ma erano numerosi gli automobilisti che ieri mattina si fermavano in strada per vedere cosa fosse successo, rallentando anche la circolazione.