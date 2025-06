Schianto in moto, resta incastrato sotto l’auto: gravissimo un 43enne

Cesena, 21 giugno 2025 – Un motociclista 43enne di Cesena gravissimo dopo l’incidente di giovedì sera. Il sinistro è avvenuto alle 20.25 in via Ravennate, all’altezza del civico 3109, in prossimità della gelateria di Martorano. Coinvolte un’autovettura e una motocicletta, con conseguenze particolarmente gravi per il centauro, un uomo di 43 anni residente a Cesena. Il motociclista è rimasto incastrato sotto l’autovettura a seguito dell’urto, apparendo da subito in condizioni critiche. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e ha trasportato l’uomo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, dove i sanitari hanno emesso prognosi riservata. Alla guida dell’autovettura un 72enne di Cesena, accompagnato dalla nipote di 13 anni. L’uomo è stato immediatamente sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, risultati entrambi negativi. Gli stessi accertamenti sono stati richiesti anche per il motociclista.

Per permettere l’intervento dei soccorritori, i rilievi delle forze dell’ordine, il recupero dei mezzi incidentati e la successiva pulizia della carreggiata, si è resa necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale interessato fino alle ore 23.45. La Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il Pubblico Ministero di turno, prontamente informato dell’accaduto, ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti e l’avvio immediato delle indagini, ordinando anche il ritiro della patente di guida al conducente dell’auto. Gli agenti hanno provveduto alla comunicazione di avvio di procedimento penale.

In seguito all’incidente stradale, il Partito repubblicano italiano di Cesena è intervenuto con una nota per criticare la gestione della viabilità: “Ciò che secondo il PRI di Cesena non ha funzionato è stata la gestione della viabilità in seguito al giustificato blocco della Via Ravennate. Situazioni di questo tipo a nostro parere dovrebbero prevedere a priori una attività di reindirizzamento del traffico prima del punto in cui vi è l’interruzione e nelle strade adiacenti, così da evitare traffico e disagi”. Secondo la nota del Pri, il problema di cattiva gestione viabilità dopo i sinistri non riguarda soltanto

