Schianto sul viadotto, un’auto si capovolge: conducente illeso

Per fortuna solo tanta paura. Intorno alle 9.30 di ieri mattina l’intersezione tra il viadotto Kennedy e via Benedetto Croce è stata teatro di un incidente che ha coinvolto due vetture, una delle quali è finita con le ruote all’aria. I testimoni che hanno assistito alla scena, hanno in effetti temuto il peggio quando una Renault Captur (che da una prima ricostruzione pare provenisse dalla zona dei vicini istituti scolastici dirigendosi verso la stazione ferroviaria) è rimasta coinvolta nell’urto con una Fiat Panda che scendeva dal cavalcavia. All’interno di entrambe le vetture si trovava soltanto il conducente. La Renault in seguito all’incidente si è ribaltata, finendo col tettuccio contro l’asfalto. Fortunatamente, l’uomo che era a bordo è riuscito a uscire autonomamente dall’auto, restando poi in attesa dei soccorsi. Anche la conducente dell’altro mezzo, una donna, non avrebbe riportato particolari conseguenze. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Cesena, che si è occupata dei rilievi ed è attualmente impegnata nella ricostruzione della dinamica. Il traffico ha subìto rallentamenti durante le operazioni di rimessa in sicurezza della strada: la situazione si è normalizzata intorno alle 11.15.