Schianto sull’Adriatica. Cinque feriti, due gravi

Spaventoso incidente alle 11.41 di ieri mattina sulla Statale 16 Adriatica nella zona a mare all’altezza del Romagna Shopping Valley, fra i Comuni di Savignano e Gatteo. Un camion frigo di un’azienda del posto ha tamponato violentemente una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata e sulla quale viaggiavano cinque ragazzi, rimasti incastrati nell’auto diventata un cartoccio. In seguito all’impatto fortissimo, il camion frigo si è ribaltato sulla corsia di marcia. Il traffico si è immediatamente bloccato e si sono formate code chilometriche sulla Statale 16. Il bilancio è di due feriti gravissimi e altri tre sempre gravi ma questi ultimi non sarebbero in pericolo di vita. Illeso l’autista del camion frigo, di origine albanese, che è rimasto sul posto in evidente stato di shock.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118 che hanno trasportato tre dei giovani feriti al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, l’automedicalizzata e due elisoccorso che sono atterrati uno sull’altra corsia della Statale 16 e uno nel parcheggio del Romagna Shopping Valley per poi portare i due giovani più gravi sempre al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Intervenuta anche la Polizia stradale di Rimini, la squadra del distaccamento di Cesena dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere, insieme al personale sanitario, i cinque giovani feriti per estrarli dalle lamiere dell’abitacolo e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico fino alle 15.30. Sul posto anche il personale Anas per mettere in sicurezza la strada dai detriti, tre carri attrezzi, due dei quali con bracci blu per rimettere in carreggiata il frigo ribaltato Iveco Daily e per portare via i mezzi incidentati e gli agenti della Polizia locale di Cesenatico per deviare il traffico che ha subito pesanti ripercussioni con anche intasamenti. La corsia a monte della Statale 16 Adriatica è stata chiusa al traffico fra l’ingresso di Villamarina e quello di San Mauro Mare, mentre il traffico non ha avuto ripercussioni sulla corsia a mare, Rimini-Cesenatico, a parte anche qui alcuni curiosi che rallentavano per fare le foto a rischiare così di causare altri incidenti.

Ermanno Pasolini