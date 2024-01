Scienziata nucleare a Cambridge: "Faccio ricerca e progetto reattori per una impresa americana"

Cesena, 14 gennaio 2024 - Insieme al tema trattato – il punto sull’energia nucleare, capitolo chiuso in Italia dopo il referendum del 1987 con la chiusura delle centrali e del 2011 che pose fine al programma – protagoniste alla serata del Lions Club di Cesena dedicata ai giovani talenti aperta dal presidente Luca Dal Monte, sono state le vele spiegate della scienziata Valeria Raffuzzi, 28 anni, sulla rotta di una carriera d’eccellenza.

Ad accompagnarla genitori, amici e il compagno Paul Cosgrove, ingegnere nucleare irlandese: Cambridge galeotta. Cervese, ex studentessa del liceo scientifico Righi di Cesena, ha conseguito la triennale in Ingegneria energetica al Politecnico di Milano, il Master in Ingegneria nucleare all’Eth di Zurigo e il Phd all’Università di Cambridge.

“Mi sono laureata Phd al college Hughes Hall e attualmente sono ricercatrice all’Università di Cambridge e partner di Cambridge AtomWorks, azienda che presta consulenza tecnica su progetti nucleari. Stiamo lavorando con Nano Nuclear Inc., start up americana che ha come obiettivo quello di progettare e costruire microreattori per decarbonizzare l’energia usata nelle miniere canadesi. Servono per fornire energia in posti remoti dove la rete elettrica non arriva, e le alternative sono fossili e molto costose. Il nostro reattore si chiama Odin. Vogliamo aumentare di scala, assumendo personale e aprendo un ufficio a Cambridge e a lungo termine testare il nostro design con impianti sperimentali".

Ma i progetti della ricercatrice valicano i confini della prestigiosa città universitaria britannica dove si sono formati fior di scienziati. "I miei programmi – afferma – sono di completare il post doc e proseguire con la carriera accademica, possibilmente negli Stati Uniti".

A chi tra gli astanti si è rammaricato della fuga dei cervelli dal Belpaese la relatrice ha risposto che è andata all’estero non per mancanza di opportunità, ma perchè era quella la sua ambizione. Sulla sicurezza delle centrali, citando la letteratura aggiornata, ha sostenuto che non ci sono "effetti genetici, malformazioni o mortalità infantile dopo Chernobyl ed effetti legati alle radiazioni dopo Fukushima".

Piena fiducia sulle nuove frontiere del nucleare: reattori di piccola taglia, riscaldamento urbano decarbonizzato e processi industriali come desalinizzazione e produzione di idrogeno. Le cose possono cambiare e non le manca il tempo per diventare anche profeta in patria.