Scintille sulle comunali: "La lista civica di Casali ci ha rubato il simbolo"

La prima polemica (polemichetta?) della campagna elettorale per le comunali dell’8 e 9 giugno scoppia per appropriazione indebita o comunque inelegante di simbolo: stando almeno a quello che l’ex candidato sindaco sostenuto dal centrodestra nel 2019, Andrea Rossi (Cambiamo), imputa al candidato del centrodestra per le comunali del 2024, Marco Casali (FdI). In ballo non ci sono controversie su progetti dirimenti per il futuro della città, ma una questione di stile. Cambiamo sostiene questa volta il candidato Marco Giangrandi fuori dai poli.

"La campagna elettorale di Casali parte con un’appropriazione indebita, quella del simbolo creato nel 2020 da una parte delle forze di opposizione per le elezioni dei quartieri – sostiene Rossi –. "Il logo di ‘Insieme per Cesena’, che in quell’occasione rappresentava anche la lista civica Cambiamo (all’epoca alleata dei partiti di centrodestra ora non più, ndr) , é diventato, dopo un rabberciato restyling grafico, il marchio ufficiale della nascitura lista civica a sostegno di ‘Marco Casali sindaco’". Si tratta della lista coordinata da Fabrizio Faggiotto, il cui progetto verrà illustrato stamane.

Nel logo sono raffigurate otto figure di teste di persone sotto lo slogan ’Insieme’ e sopra, rispettivamente le scritte ’per Cesena’ e ’Casali sindaco’. Per Rossi "sottrarre senza un dialogo e una condivisione un marchio creato da una coalizione e trasformarlo nel proprio simbolo politico é poco elegante". Il capogruppo di Cambiamo pare davvero essersela presa e incalza: "Di quel progetto elettorale faceva parte anche la lista civica Cambiamo oggi collocata in un diverso emisfero politico. Utilizzare quel simbolo ci pare una mossa inopportuna e scorretta. A quel progetto Cambiamo ha lavorato duro, offrendo un contributo".

La requisitoria di Andrea Rossi prosegue con la considerazione che "saranno le forze del centrodestra a dover spiegare al loro elettorato per quale ragione un simbolo creato dalle forze di opposizione per le elezioni di quartiere sia diventato il marchio delle campagna elettorale del candidato sindaco".

"A noi – conclude il capogruppo di Cambiamo Rossi – diranno che quel logo é stato creato tecnicamente da un esponente della Lega e che dunque aveva facoltà di utilizzarlo come meglio credeva. Formalmente ineccepibile, ma lo stile é un’altra cosa".