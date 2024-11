Sciopero a Coop Alleanza. Raggiunto l’accordo

Accordo raggiunto dopo lo sciopero della scorsa settimana presso il sito Coop Alleanza 3.0 di Pievesestina e le conseguenti trattative tra la cooperativa Astercoop, esecutrice dell’appalto e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltucs. Mercoledì si è giunti a un accordo, alle trattative ha partecipato anche Legacoop. L’accordo prevede il riconoscimento del monte ore, che prima confluiva nel premio di risultato, quindi per l’anno 2024 i lavoratori e le lavoratrici riceveranno il 100% del monte maturato e potranno scegliere di farsi accreditare le ore in busta paga per usufruirne al momento del bisogno, chiedere il pagamento delle ore in busta paga oppure potranno scegliere di farsi riconoscere il valore delle ore in welfare aziendale e in questo caso il valore verrà incrementato del 15%. Per gli anni successivi il monte ore verrà maturato al 75% in busta paga, le festività cadenti di sabato oppure domenica verranno pagate nelle competenze, la restante parte del 25% sarà oggetto di un ulteriore accordo che le parti si sono impegnate a concludere entro il 31 marzo 2025, con un premio di risultato aggiuntivo per l’anno 2025. I lavoratori che hanno approvato ad unanimità l’accordo.