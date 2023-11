Sciopero, corteo domani in piazza del Popolo

Domani a Cesena si terrà la manifestazione sindacale in occasione delle otto di sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti i settori privati ad esclusione dei settori che hanno scioperato lo scorso 17 novembre. Cgil e Uil Forlì Cesena protestano " contro una Legge di bilancio che alimenta il lavoro povero e precario, che taglia la spesa per la sanità pubblica, senza dare risposte su temi urgenti come salari, pensioni e sicurezza sul lavoro". Lo sciopero generale è esteso anche per i lavoratori somministrati dei settori coinvolti. Sono esclusi dallo sciopero generale i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e dei servizi pubblici essenziali, i lavoratori e le lavoratrici della conoscenza, della logistica e dei trasporti: settori che hanno già scioperato lo scorso 17 novembre.

Il raduno è fissato alle ore 9.30 davanti alla stazione di Cesena, poi il corteo raggiungerà piazza del Popolo dove si terrà il comizio di delegate e delegati sindacali, interverranno anche Massimo Bussandri (Segretario generale Cgil Emilia-Romagna) e Emanuele Ronzoni (Segretario organizzativo Uil Nazionale). Cgil e Uil del territorio forlivese hanno organizzato spostamenti in pullman e treno per raggiungere insieme la manifestazione a Cesena: le persone interessate possono rivolgersi alle sedi sindacali per prenotare un posto sui mezzi.