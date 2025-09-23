Sciopero e cortei per Gaza. In mille sfilano in piazza. Scuola a ’singhiozzo’

Una cinquantina di auto in corteo per la città e un migliaio di persone riunite in piazza della Libertà per chiedere la pace a Gaza e uno Stato per il popolo palestinese. Il maltempo di ieri pomeriggio non ha fermato la determinazione di tanti cesenati che in occasione della giornata di sciopero organizzata a livello nazionale proprio in merito ai fatti che stanno infiammando il Medio Oriente, hanno voluto far sentire la loro voce solidale alla Palestina. La giornata era iniziata con tanti studenti giovani e giovanissimi che in mattinata si sono ritrovati in giro per la città per via degli effetti dell’annullamento delle lezioni in numerose scuole cittadine. C’è chi è entrato più tardi, chi è uscito prima, chi semplicemente non è entrato.

Nel pomeriggio invece si sono succedute due manifestazioni: la prima ha visto coinvolte circa 50 auto che si sono radunate nel parcheggio dell’Ippodromo per poi spostarsi in corteo i in giro per la città. L’organizzazione era del movimento ‘Liberi cittadini per la pace e Partigiani per la pace’, gruppo apartitico mosso dal desiderio di portare un messaggio di pace e di sostegno alla Global Sumud Flotilia e agli abitanti di Gaza. In piazza della Libertà invece il Comitato Cesenate per la Palestina ha organizzato un presidio che ha coinvolto un migliaio di persone di ogni età, dai bambini fino agli anziani, col coinvolgimento di tanti esponenti del mondo politico cittadino. Le richieste avanzate nel corso degli interventi erano quelle di impegnare l’Italia l’Europa in azioni che portino a un immediato stop del conflitto, a tutela della popolazione martoriata dalla guerra e nell’ottica del riconoscimento dello stato palestinese. Durante gli interventi sventolavano bandiere arcobaleno e della Palestina. Entrambe le manifestazioni si sono svolte pacificamente e senza problemi di ordine pubblico.

Di tono completamente diverso invece è stata la nota diffusa sempre nel pomeriggio dalla Lega, che ha anche stigmatizzato le scene di guerriglia verificatesi a Bologna e Milano: "L’auspicio è che ci sia a Cesena anche chi ragiona seriamente. Chi, si accorga che sciopero e manifestazione odierni servono solo a sostenere il gruppo terroristico Hamas e il fondamentalismo islamico in espansione".