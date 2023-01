Sciroppo di teatro, ciclo di spettacoli per i più piccoli

Lo ‘Sciroppo di teatro’, una straordinaria medicina per i più piccoli che non ha alcuna controindicazione. Torna anche quest’anno il progetto di welfare culturale della fondazione Ater Emilia-Romagna per portare davanti al palcoscenico i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni, su ricetta di pediatri e farmacisti. Saranno infatti questi ultimi (insieme alle parafarmacie dei punti vendita Coop Alleanza 3.0) a distribuire ai loro piccolo pazienti un voucher per soli due euro a spettacolo. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, contenente tre ‘ricette’: biglietti staccabili per il bambino e il suo accompagnatore, e un bugiardino con le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa speciale medicina. In totale sono 79 le rappresentazione di Teatro Ragazzi nei 25 Comuni coinvolti, con i primi sipari che si sono aperti qualche giorno fa. Anche il teatro comunale di Cesenatico aderisce all’iniziativa. Domenica 29 gennaio alle 16 in scena lo spettacolo ‘Il più furbo – Disavventure di un incorreggibile lupo’ della compagnia Teatro Gioco Vita, tratto dall’omonimo libro di Mario Ramos, acclamato autore per bambini. Una versione di Cappuccetto Rosso che concentra leggerezza e ironia e fa ridere e pensare piccoli e grandi. L’altro appuntamento è domenica 12 febbraio alle 16 con ‘Le canzoni di Rodari’ di Kosmocomico Teatro: uno spettacolo-concerto sulle canzoni del grande scrittore per l’infanzia e pedagogista (di cui nel 2020 si è celebrato il centenario dalla nascita), cantante dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco ‘Ci vuole un fiore’. Brani senza tempo, in cui la musica e il canto si sposano perfettamente con il teatro, in un omaggio al mondo della scuola, agli insegnanti, ai genitori e a tutti quelli che credono che le cose di ogni giorno raccontino segreti e a chi le sa guardare e ascoltare.

Francesca Siroli