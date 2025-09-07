Scivola nella Foresta della Lama, l’allarme da un dispositivo satellitare: salvo

Bagno di Romagna, 8 settembre 2025 – I vigili del fuoco di Forlì-Cesena e di Arezzo sono intervenuti verso le 15 nelle foreste in prossimità di Poggio Cornacchia a Bagno di Romagna per soccorrere una persona scivolata sul pendio ed impossibilitato a muoversi. La richiesta di soccorso, pervenuta alla sala operativa tramite l'attivazione di un dispositivo elettronico satellitare, ha immediatamente fatto attivare il dispositivo di soccorso, con l'invio delle squadre terrestri di Santa Sofia, di Pratovecchio del comando dei vigili del fuoco di Arezzo, la squadra Speleo Alpino Fluviale di Forlì e l'Elicottero Drago 70 del Reparto Volo di Arezzo.

Il Drago70 ha raggiunto l'obiettivo rapidamente individuando non senza difficoltà l’uomo che chiedeva a aiuto e che si trovava sotto le fronde degli alberi. A facilitare le operazioni sono state le indicazioni giunte via radio dalla sala operativa che si era mantenuta in contatto telefonico con il malcapitato.

L'elicottero ha così effettuato l’intervento dl recupero della persona calando un elisoccorritore col verricello dopo meno di un'ora dalla richiesta di soccorso.

La persona è stata così trasportata al campo sportivo di Badia Prataglia dove è stata affidata alla squadra di Pratovecchio e al personale sanitario locale che ne ha verificato le condizioni di salute.