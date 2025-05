Scolari a lezione dalla Guardia di Finanza

Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Guardia di finanza e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è concluso in questi giorni il ciclo di incontri con le scuole della provincia (nella foto), organizzato dalle Fiamme Gialle d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale di Forlì-Cesena. Il progetto ’Educazione alla Legalità Economica’, previsto dall’accordo, è finalizzato a promuovere i temi della legalità e, in particolare, a diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria, nell’ottica di stimolare nei giovani studenti la consapevolezza del delicato ruolo rivestito dalla Guardia di finanza, quale organo di polizia a vocazione sociale e vicino a tutti i cittadini, a tutela delle libertà economiche, dell’equa concorrenza e del lavoro legale.

Gli incontri hanno avuto inizio nel mese di ottobre dello scorso anno ed hanno coinvolto più di 1.600 studenti, per un totale di 78 classi; vi hanno aderito, in particolare, cinque scuole primarie, sei scuole secondarie di primo grado e altrettanti istituti scolastici di secondo grado. I finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, nel corso dei vari momenti di confronto, hanno illustrato agli studenti - anche con l’ausilio di appositi diapositive che hanno proiettato specifici contenuti multimediali - l’attività svolta dal Corpo a contrasto delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della criminalità economico-finanziaria, nonché del traffico di sostanze stupefacenti, della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. In aula si è discusso di casi reali, presentando esempi della vita operativa di tutti i giorni e valorizzando fortemente il concetto di “legalità economica”, evidenziando altresì, con un linguaggio parametrato alla platea di giovani interlocutori, cittadini di domani, l’importanza sociale della partecipazione alle spese per i servizi alla collettività".