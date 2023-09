Scomparso, ricerche sospese

La Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i volontari hanno sospeso le ricerche del 68enne uscito di casa mercoledì scorso senza più rientrare. Abita a Monte Cavallo, lungo via Luzzena, sopra Borello. Non ha con sé telefono cellulare, documenti, carte di credito e neppure contanti. Per rintracciarlo le forze di polizia hanno provato di tutto, dalle battute e ricerche a terra nelle impervie zone vicine alla sua abitazione, ai droni, a un elicottero. La sua presenza poco distante da casa sarebbe stata segnalata anche da un ciclista al quale sarebbe apparso confuso. Tante le ipotesi, dall’allontanamento volontario, a un momento difficile della sua salute, alla memoria che gli ha fatto perdere l’orientamento per potere tornare a casa. Espletate tutte le possibilità di ricerca e anche per potere lasciare libero l’uomo di potere tornare verso casa sua, è stata decisa la sospensione delle ricerche sperando che sia una decisione che possa portare a una soluzione positiva.