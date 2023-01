Scontri prima di Cesena Rimini: i tifosi violenti rischiano dieci anni senza stadio

Cesena, 10 gennaio 2022 – Il dopo partita del derby che si è svolto domenica, Cesena-Rimini, non accenna a raffreddarsi. A dare in escandescenza, poche ore prima del fischio di inizio, sono stati i tifosi. Un’ottantina almeno quelli sorpresi dalle forze dell’ordine. Si sono incontrati alle porte di Cesena. Pochi chilometri lontano dal campo di gioco. Dopo gli scontri violenti avvenuti a Ponte Pietra vicino al bar Capriccio, dove le due tifoserie si erano date appuntamento intorno alle 12, sono state identificate dagli uomini della digos otto persone: 3 tifosi del Cesena e 5 del Rimini. Per tutti loro scatterà la denuncia per rissa e il provvedimento amministrativo di allontanamento dagli stadi, il cosiddetto Daspo. Tra le otto persone identificate, tutti uomini, vi sono dei recidivi, ossia tifosi che erano già stati colpiti dal provvedimento di divieto di accedere alle manifestazione sportive. Per loro la sanzione sarà aggravata: una daspo rafforzata che gli vieterà di accedere alle manifestazioni sportive fino a un periodo massimo di dieci anni. La sanzione amministrativa è volta a contrastare la violenza e ad impedire le aggressioni nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Ma è probabile che il numero delle persone denunciate all’autorità sia destinato a...