Scontri tra auto e furti di targhe

Doppio incidente ieri a Cesena, che ha richiesto l’intervento della polizia locale per accertare i sinistri e far defluire il traffico. Il primo scontro tra due auto è avvenuto a mezzogiorno in via Targhini ad angolo con via Pavirana. Un’auto avrebbe sbandato finendo contro l’automobile che la precedeva. Un uomo è rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave. Altro scontro tra due auto in via Ravennate alle 16, con un ferito lieve. Ieri è stato anche denunciato il furto di targhe di auto a San Mauro.