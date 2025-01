Scontri fra gli ultras di Cesena e Rimini davanti ai ragazzini

Cesena, 19 gennaio 2025 - Un selvaggio scontro tra tifosi è andato in scena oggi pomeriggio al campo sportivo di Gatteo Mare, al termine della partita di terza categoria tra Valverde e Cattolica, finita con il successo degli ospiti per 3-2.

Quando la partita era appena terminata e il pubblico stava scendendo dagli spalti, un gruppo di ultras che indossavano colori e emblemi del Cesena calcio, armati di bastoni e con i caschi, ha aggredito alcuni tifosi riminesi che erano giunti a Gatteo al seguito del Cattolica.

Davanti agli spettatori terrorizzati, tra questi anche molti bambini, è andato in scena un pestaggio in piena regola. Con inseguimenti, cadute, scontri e botte date e ricevute a pochi metri dagli spalti. Una scena terrorizzante che però fortunatamente non sembra aver provocato gravi conseguenze sul piano sanitario.

Probabilmente si è trattato di un regolamento di conti per vecchie ruggini tra ultras.

Due momenti degli scontri tra ultras di Cesena e Rimini avvenuti a Gatteo Mare, a margine di una partita di terza categoria

Dieci minuti di follia

Dopo essersele date di santa ragione, con anche il lancio di oggetti creando paura e terrore fra il pubblico che se ne stava tornando a casa, i partecipanti allo scontro si sono dileguati. Il ‘combattimento’ è durato poco più di una decina di minuti, che comunque devono essere parsi interminabili a tutti, in particolar modo agli spettatori preoccupati per la loro incolumità e per quella dei loro familiari.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma i protagonisti dello scontro se ne erano già andati. I militari hanno subito avviato le indagini interrogando i presenti per tentare di identificare gli ultras violenti. La scena è stata comunque filmata con diversi telefonini e molte immagini sono circolate sul web: attraverso queste i carabinieri potrebbero risalire ai responsabili del pomeriggio di terrore.

La rivalità tra i tifosi del Cesena e del Rimini

L’episodio di oggi rimanda direttamente alla lunga sequela di scontri che punteggia la rivalità tra tifosi del Cesena e del Rimini. Il fatto più recente ed eclatante è quello del novembre dell’anno scorso, quando un circolo di ultras bianconeri di Bellaria venne assaltato da un commando di una ventina di persone armate di mazze. I locali vennero devastati dalla furia degli ultras riminesi e un 31enne bellariese presente all’interno del circolo venne colpito alla testa, riportando gravi lesioni: una frattura cranica per la quale si rese necessario il ricovero al Bufalini in prognosi riservata.

L’assalto di oggi al campo sportivo di Gatteo Mare potrebbe configurarsi come una sorta di ritorsione per quell’episodio o per qualche screzio tra le tifoserie, anche se le azioni ‘chirurgiche’ in entrambi i casi lasciano pensare a vendette personali. In ogni al momento non ci sono elementi per indicare una pista di preferenza ad un’altra.

Sembra scontato però che tutto possa ricondursi in un ambito che di sportivo non ha nulla, anche se fa riferimento al mondo delle tifoserie romagnole.

Non c’erano d’altra parte oggi motivi per far temere un risvolto del genere su un campo di calcio di periferia.