Scontro auto-moto: 36 enne in ospedale

Incidente ieri mattina alle 9.30 a Cesena in via Calcinaro, all’incrocio con via Boscone, fra un’auto e un ciclomotore. La peggio l’ha avuta il conducente del ciclomotore un 36enne di Cesena che un’ambulanza del 118 ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sempre ieri mattina alle 11, una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, è intervenuta in via Vallutri a Sarsina per un incidente stradale. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza una vettura ribaltatasi su un fianco chiudendo anche l’impianto di alimentazione a GPL. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza di Romagna Soccorso.