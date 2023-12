Scontro frontale a Diegaro. Traffico bloccato per 4 ore sulla via Emilia

Per ben quattro ore, dalle 8 alle 12, ieri mattina la via Emilia è stata bloccata per un grave incidente stradale accaduto a Diegaro di Cesena. Si è verificato uno scontro frontale fra un’utilitaria e un camion e immediatamente si sono create lunghe fila scatenando un caos stradale incredibile. L’auto Opel Agila (nella foto in alto), alla cui guida c’era una donna di 55 anni residente a Bertinoro e non aveva a bordo altre persone, procedeva in direzione Forlì-Cesena, si è scontrata frontalmente con un camion guidato da un uomo di 38 anni di origini tunisine e residente a Macerata che invece stava percorrendo la via Emilia con direzione opposta Cesena-Forlì. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena per ferite varie, ma non è in pericolo di vita. L’uomo è rimasto illeso. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma anche per il caotico traffico che si è venuto a creare. Molti automobilisti che si stavano recando nel posto di lavoro sono rimasti intrappolati, alcuni sono anche riusciti a ritornare indietro e conoscendo il territorio a prendere strade alternative alla via Emilia. Altri ancora, avvisati, hanno percorso l’autostrada A14 Forlì-Cesena.

Ermanno Pasolini