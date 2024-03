Scontro frontale tra due auto. Muore un 32enne di Gatteo

E’ finito tragicamente con un morto lo scontro frontale avvenuto domenica sera alle 20.30 a Gatteo sulla provinciale 33, che in quel tratto assume il nome di via Secondo Casadei, prima della piccola rotonda che porta alla zona artigianale del paese, a monte del cavalvalcavia dell’autostrada A14. Un’auto Lancia Y condotta da un 32enne romeno, Adrian Porcariu, residente a Gatteo, stava percorrendo via Secondo Casadei con direzione monte-mare. Sembra che all’improvviso, prima della rotonda, mentre era in atto un forte temporale con grandinata, abbia perso il controllo dell’auto e sia finito sulla corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente contro una Mini Cooper con a bordo due donne. Lo scontro è stato violento. Sul posto sono arrivati le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico, le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Il 32enne romeno è stato estratto vivo dalla sua auto la Lancia Y, era molto grave, ma vigile. Un’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Bufalini di Cesena dove però è deceduto. La causa del decesso è ancora in fase di accertamento.

Le due donne che viaggiavano sull’altra auto sono state portate pure loro al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena e ricoverate in prognosi riservata, ma non sono in pericolo di vita. Per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente che ha spezzato la vita al 32enne romeno, Adrian Porcariu, che abitava a Gatteo, sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Sulla provinciale 33, via Secondo Casadei, a causa dell’incidente il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora, anche a causa del violento temporale in atto e le difficoltà a liberare la strada con le auto semidistrutte e i rilievi da effettuare da parte dei carabinieri.

e. p.