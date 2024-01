Scontro, motociclista fuori strada

Tanta paura ieri mattina per un motociclista che, a seguito dello scontro con un’auto, è finito fuori strada dopo un volo di diversi metri. Il motociclista, un 32enne di Cesenatico, ha riportato una frattura scomposta agli arti superiori ed è rimasto sempre vigile. La sua Yamaha è sbalzata fuori strada finendo nel campo adiacente. Erano le 8 del mattino quando una Mercedes guidata da un 25enne cesenate stava procedendo in via Torino in direzione Pievesestina. Nello stesso verso di marcia sopraggiungeva la motocicletta. I due mezzi erano in prossimità di un incrocio e, dalle prime ricostruzioni, sembra che l’auto stesse svoltando a sinistra mentre da dietro arrivava la moto che avrebbe eseguito un sorpasso azzardato. La ricostruzione dei fatti è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto. L’automobilista è rimasto illeso nello scontro, mentre il centauro è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118.