Scontro sull’E45, lievi ferite per Andrea Rossi

Disavventura stradale per il consigliere comunale Andrea Rossi (nella foto), coinvolto nella collisione tra due vetture lungo l’E45 poco dopo l’ingresso della Secante di Cesena sulla superstrada. L’incidente è avvenuto attorno alle 9 di mattina, la vettura sulla quale viaggiava Rossi si è ribaltata nell’urto, ma il consigliere comunale fortunatamente ha riportarto solo lievi lesioni (medicate sul posto). Ne ha dato notizia lui stesso con un post su Facebook. L’incidente ha bloccato la corsia verso Ravenna fino alle 11.30. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Bagno di Romagna e sul posto è intervenuto anche il personale dell’Anas.

Mezz’ora prima si è verificato un altro incidente a Cesena nell’incrocio fra viale Oberdan e via Turchi fra uno scooter e un’auto Bmw. Una 57enne è rimasta ferita ed è stata portata da una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Non è in pericolo di vita. Illeso invece il 50enne di Cesena alla guida della Bmw. Sul posto una pattuglia della polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano.