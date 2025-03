Scontro sull’ospedale: "Angioloni, i servizi sono stati potenziati"

Pronta replica, da parte della direttrice del distretto Cesena Valle Savio-Ausl Romagna, Paola Ceccarelli, alla nota di Fratelli d’Italia nella quale veniva denunciato lo smantellamento di alcuni servizi interni all’ospedale di San Piero in Bagno. Tra essi, veniva rilevato che il Cau è aperto solo fino alle 16, Diabetologia dismessa, Radiologia attiva solo due giorni, Guardia medica non sostituita in caso di assenza, Farmacia ospedaliera chiusa. "Nessun smantellamento e riduzione dei servizi presenti nell’ospedale Angioloni e nella Casa della Comunità di San Piero- precisa la dottoressa Ceccarelli-. Contrariamente a quanto dichiarato dal consigliere regionale e nuovo coordinatore comunale di Forlì per FdI, Luca Pestelli, e dal coordinatore di FdI di Bagno di Romagna, Filippo Lanzi, numerose azioni organizzative sono state realizzate per potenziare la risposta ai bisogni sanitari della popolazione di Bagno".

Dopo aver ricordato i recenti investimenti strutturali compiuti per riadeguare spazi, servizi e percorsi all’interno della struttura, e il potenziamento dei servizi presenti nella Casa della Comunità di San Piero, Ceccarelli così prosegue: "A questo si aggiunge la riqualificazione dell’area del servizio di Radiologia territoriale, i cui lavori edili e impiantistici sono in corso di realizzazione. Un passo importante verso una sanità più vicina ai cittadini è inoltre rappresentato dall’attivazione del Punto unico di accesso presso la Casa della Comunità dell’Angioloni. A questo si aggiunge l’avvio dell’attività svolta dagli infermieri di famiglia di comunità per intercettare precocemente e prevenire l’insorgenza di problemi di salute". Venendo poi alle varie dichiarazioni riportate sulla stampa, Ceccarelli replica: "Nel territorio della Valle del Savio, la rimodulazione dei nodi della rete dell’emergenza urgenza vede presenti due percorsi. Il primo riservato alle patologie più gravi garantito dal Punto di Primo Intervento di San Piero e il secondo per urgenze a bassa complessità clinico assistenziale garantite dai Centri di assistenza per l’urgenza di San Piero e Mercato Saraceno, attivi 7 giorni su 7. A questo si affianca l’attività svolta dalla continuità assistenziale, che ha visto il suo mantenimento nel Comune di Bagno. Il medico di continuità assistenziale competente per territorio, presente nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi, garantisce l’attività di assistenza telefonica, che può comportare a seconda delle necessità, a una visita domiciliare, all’invio all’ambulatorio di Continuità Assistenziale, nonché ad allertare direttamente il 118".

"Per quanto concerne le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Diabetologia - informa Ceccarelli - le attualità criticità, correlate alla mancanza di disponibilità sul mercato di medici specialistici, non permettono ad oggi il ripristino dell’attività sulla sede di San Piero. Inoltre, in merito al tema della distribuzione diretta dei farmaci, questa viene effettuata in accordo con le farmacie convenzionate presenti nel Comune. Accordi regionali e locali con le farmacie convenzionate hanno ulteriormente allargato il numero di farmaci che possono essere erogati. Le farmacie della Romagna offrono anche un servizio di consegna diretta al cittadino gratuita, tramite pacchetti personalizzati rivolti ad assistiti più fragili e/o anziani".

