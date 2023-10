Gatteo (Cesena), 21 ottobre 2023 - Scontro tra auto e monopattino, grave un 29enne. L'incidente è avvenuto oggi alle 8.30 a Gatteo all'altezza della rotonda Carlo Brighi sulla provinciale 33.

Incidente a Gatteo, il 29enne stava percorrendo la strada a bordo del suo monopattino (foto generica)

A bordo dell'auto, una Renault bianca viaggiava un 70enne residente in zona; alla guida del monopattino c'era il 29enne, pasticciere di nazionalità albanese, residente in un comune della zona. Nello scontro fra i due mezzi è stato, ad avere la peggio il giovane albanese.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale di Gatteo per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il giovane ai primi soccorritori che hanno allertato i soccorsi, è apparso subito in condizioni gravi.

E' stato soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, con a bordo il medico e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena dove i medici lo hanno visitato e poi giudicato in prognosi riservata per le ferite riportate. Non sarebbe però in pericolo di vita.