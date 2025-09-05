Scontro tra auto e moto, tre le persone ferite

Incidente poco dopo le 24 della notte fra mercoledì e giovedì a Valverde di Cesenatico, in via Melozzo da Forlì nell’angolo con via Canova, a seguito di uno scontro che ha coinvolto una Fiat Panda e una motocicletta. Dopo lo scontro la Fiat Panda ha capottato. Sul posto sono intervenuti una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Savignano e due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare tre persone ferite al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Feriti che non sarebbero gravi e fortunatamente non verserebbero in pericolo di vita. La squadra dei volontari dei vigili del fuoco di Savignano, ha aiutato le persone che si trovavano dentro la Fiat Panda ad uscire fuori dall’abitacolo e poi il personale sanitario del 118 per i primi soccorsi ai tre feriti e, dopo averli stabilizzati, la corsa verso l’ospedale cesenate. Sul posto sono arrivati subito, prima di tutti, i carabinieri di Cesenatico e del Nucleo Radiomobile, essendo la caserma poco distante dal luogo in cui è accaduto il brutto incidente e a loro spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Una volta terminati i rilievi, i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Savignano hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, ripulendo l’asfalto da detriti e pezzi di lamiera, ripristinando così la normale viabilità.