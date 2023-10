Scoperta una nota manoscritta di Giovanni Battista Antonelli

Importante ritrovamento di Giulio Zamagni, ricercatore storico di Gatteo e amministratore della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul famoso ingegnere militare gatteese, Giovanni Battista Antonelli (Gatteo 1527- Toledo 1588). Riguarda la formazione professionale, finora del tutto ignorata, del giovane Antonelli, figlio del capomastro Girolamo, mandato a studiare calcolo e tecniche di misurazione alla scuola d’Abbaco di Ortona in Abruzzo. Quindi prima di lasciare la Romagna alla volta della Spagna - dove si affermerà come importante ingegnere militare e darà vita alla famosa “dinastia antonelliana” che opererà con ben sette esponenti, per oltre un secolo sulle coste del mediterraneo e nelle lontane americhe – Antonelli compì gli studi ad Ortona. Il merito di Giulio Zamagni è di avere rintracciato nella Biblioteca Manfrediana di Faenza un antico volume, a lui appartenuto, contenente tre opere del famoso matematico bresciano Nicolò Tartaglia. E in questo compare la nota di possesso dell’Antonelli così da lui vergata: “Jo Gio. Batta Antonelli da Gatheo comprai quest’opre del Tartagl[ia alla Fiera di Lanzano d’Abruzzo mentre tenevo schola in Orthona a mare di scrivere Abbaco et mesura di maggio 1550”. La nota è stata successivamente barrata e in parte cancellata probabilmente dai Gesuiti faentini, quando ne entrarono in possesso in tempi successivi. E’ verosimile che l’Antonelli durante i suoi studi ad Ortona abbia comprato questo volume nell’importante fiera di Lanciano nel maggio del 1550. Probabilmente l’Antonelli concluse poco dopo i suoi studi se, come sembrerebbe indicare nel suo testamento, iniziò i suoi servizi alla Corona spagnola attorno all’anno 1551, forse con il capitano di ventura Giovanfrancesco Guidi di Bagno all’assedio di Mirandola. Nel 1554 partecipò certamente alla Guerra di Siena con le truppe fiorentine di Cosimo dè Medici.

Trattasi questa dell’unica sua traccia conservata in Romagna, avendo Giovanni Battista lasciato definitivamente il suolo italiano nel 1557 al seguito dell’esercito spagnolo,e non si esclude che il volume possa essere giunto a Faenza dalla penisola iberica dopo il 1773, (ipotizzando che il giovane Antonelli l’abbia portato con sé lasciando definitivamente Gatteo), quando i Gesuiti spagnoli, dopo la soppressione dell’Ordine, arrivarono numerosi in Romagna. Resta la notevole importanza della scoperta di questa nota manoscritta del giovane e futuro ingegnere militare Giovanni Battista Antonelli di Gatteo; è anche la testimonianza documentaria più antica, che oggi ci viene svelata, che lo riguarda.