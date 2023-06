Scoperti tre clandestini

I carabinieri di Cesenatico controllano i cittadini stranieri e scoprono tre clandestini. Un 27enne albanese controllato in viale Carducci è risultato sprovvisto di documenti ed irregolare sul territorio nazionale; un 18enne tunisino, controllato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cesenatico mentre si stava intrattenendo in piazza Andrea Costa, è risultato anch’egli privo dei documenti, e la stessa cosa vale per un 35enne albanese fermato in viale Roma. Tutti e tre i clandestini devono presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Forlì-Cesena al fine di regolarizzare la propria posizione.