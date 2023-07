Scoperto a rubare al Conad aggredisce una commessa

di Giacomo Mascellani

Un uomo di 59 anni è stato arrestato mercoledì nel centro di Cesenatico, in un momento di pura follia, al termine di un furto finito per trasformarsi in una rapina impropria. È accaduto poco dopo le 16.30 al supermercato Conad, dove l’uomo è entrato inizialmente senza destare particolari sospetti, mischiandosi con gli altri clienti del negozio. Dopo aver preso dagli scaffali parecchi prodotti fra cibo e bevande, per evitare i controlli è uscito dall’ingresso del supermercato, proprio perché la sua merce non potesse essere rilevata dai lettori antitaccheggio. Questo suo movimento alquanto sospetto è stato notato da due dipendenti, che lo hanno bloccato fuori dall’esercizio commerciale.

Messo con le spalle al muro, il 59enne, un tunisino da tempo trasferitosi in Italia e volto già noto alle forze dell’ordine per altri furti commessi, anziché riconsegnare i prodotti rubati, ha afferrato il colletto della polo la commessa, strattonandola ed allontanandola, nel tentativo di crearsi un varco per darsi alla fuga. La ragazza ha iniziato ad urlare, è scoppiato l’allarme e sul posto in pochi secondi è arrivato un poliziotto in quel momento fuori servizio, il quale è intervenuto in aiuto dei due dipendenti del supermercato, qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine. L’aggressore a quel punto ha interrotto la colluttazione, desistendo dal suo intento di fuga e consegnando all’agente lo zaino contenente i prodotti asportati, che sono stati subito restituiti agli addetti del negozio.

Il poliziotto fuori servizio ha chiamato i colleghi e sul posto è arrivata la volante del Posto estivo di Polizia di Cesenatico, che ha accompagnato il ladro negli uffici in viale Leonardo da Vinci. Il magrebino è stato identificato e, visto che a suo carico gravavano precedenti giudizi di polizia specifici, risulta privo di occupazione e senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina impropria.

Il Pubblico ministero Emanuele Daddi della Procura presso il Tribunale di Forlì, ha disposto di procedere con l’udienza di convalida con rito direttissimo, che è stato celebrato nella mattinata di ieri da parte del giudice Marco de Leva, che ha convalidato l’arresto, rimettendo in libertà il 59enne. È dunque l’ennesimo caso di un malvivente che ha agito anche con violenza, a maggior ragione e di averlo fatto davanti a dei testimoni, che ha contro prove schiaccianti, ma non si fa nemmeno un giorno di carcere e così facendo può tranquillamente tornare a fare ciò per cui è stato arrestato, cioè rubare, senza pagare nulla alla giustizia.