Scoppia l’estate sulla riviera: "Sarà un ponte da tutto esaurito"

Il ponte del 2 giugno è il vero primo test della stagione estiva 2025. Dopo i ponti di primavera e i fine settimana di maggio caratterizzati soprattutto dalle manifestazioni sportive, per questo weekend ci sono tante aspettative. Del resto la macchina del turismo è a pieno regime, con tutte le oltre 400 strutture ricettive e i 170 stabilimenti balneari della provincia di Forlì-Cesena aperti, così come i villaggi, i campeggi, i locali e le attività commerciali. Inoltre le previsioni danno sole e temperature in rialzo, due buoni motivi per dare lo start ad una stagione sinora piuttosto sonnecchiante.

Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, è positivo: "Ci sono ottime aspettative, tante prenotazioni e condizioni meteo buone. Alcuni hotel registrano il tutto esaurito e altri hanno disponibilità di camere, perchè è sempre più diffusa la tendenza di prenotare all’ultimo minuto dopo aver visto il meteo. Le prenotazioni giungono prevalentemente dalla clientela italiana, tuttavia siamo anche nel periodo della Pentecoste e ci aspettiamo di vedere anche dei turisti tedeschi. Fra le novità di quest’anno ritengo molto interessante la programmazione dei nuovi orari dei treni che collegano Milano alla riviera romagnola senza dover cambiare treno a Bologna. Ora sta a noi comunicare tale servizio nel migliore dei modi".

Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, è fiducioso: "Abbiamo buone speranze, dopo un mese di maggio fra i più freddi e calmi degli ultimi anni, finalmente vediamo un po’ di fermento e di movimento. Del resto la nostra categoria dipende totalmente dalla presenza di caldo e di sole. Possiamo iniziare a lavorare, per poi far partire la stagione vera e propria dopo la chiusura delle scuole, che segnerà l’inizio del periodo di vacanze per molte famiglie".

Terzo Martinetti, titolare del Cesenatico Camping Village, vede un grande ponte: "Stiamo andando forte, è un buon momento e il ponte del 2 giugno si preannuncia ottimo, con una netta prevalenza di famiglie italiane del centro e nord Italia. Nelle giornate clou abbiamo già il 92% di occupazione delle case mobili e delle piazzole per i camper, quindi andiamo verso il tutto esaurito; offriamo tanti servizi ed è apprezzata molto la piscina riscaldata, che consente ai turisti di fare sempre il bagno, anche quando le temperature non sono ottimali".

Anche Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village, vede segnali positivi e di risveglio: "In questi giorni un po’ di gente è arrivata, anche per la Settimana del Liscio, che è a tutti gli effetti l’evento con cui apriamo la stagione. Le richieste di informazioni e le prenotazioni non mancano e questo ci fa ben sperare. Il meteo sino ad ora ci ha penalizzato, quindi speriamo in una inversione di tendenza e di poter lavorare con il sole".

Anche i locali e i ristoranti sono importanti per l’offerta turistica e per l’economia della costa, con sensazioni che sono positive. Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti: "La ristorazione tiene, così come tutto quanto ruota attorno al food, e questo è importante per avere le luci sempre accese, anche se è chiaro che la stagione deve ancora partire". Roberto Fantini di Arte Confcommercio: "Le previsioni sono buone, con ristoranti e locali che nutrono molte aspettative; si registra un buon movimento e le prenotazioni ci sono, con tanta voglia di trascorrere momenti piacevoli all’aria aperta".

