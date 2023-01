Scoppia un incendio in cucina, abitazione inagibile

Un incendio scoppiato ieri pomeriggio alle 17 in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Verdoni 4, ha reso necessario l’intervento di due mezzi dei vigili del fuoco di Cesena, che hanno prontamente spento le fiamme partite dalla cucina. Il proprietario, che ha chiamato i soccorsi appena ha visto il fumo nero provenire dalla stanza, è sceso subito in strada e nessuno nell’edifico è rimasto ferito e coinvolto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. L’occupante dell’abitazione, un uomo di origini nigeriane, è stato diffidato dal soggiornare nella casa per due giorni perché l’appartamento è inagibile a causa dell’incendio. L’amministrazione comunale ha provveduto così a trovare una sistemazione in albergo per il proprietario dell’appartamento.