Scossa nel centrodestra "Con la donna giusta Cesena potrebbe avere la prima sindaca"

di Andrea Alessandrini

Una sindaca per Cesena: è ora. L’ex assessore alla Regione Lombardia, il cesenate Romano Colozzi, 74 anni, battitore libero nel centrodestra che gode ancora di grande considerazione, lancia un sasso nello stagno. "1860: Giacomo. E poi: Camillo, Pietro, Ferdinando, Socrate, Giuseppe, Achille. Dal 1860 ad oggi si sono succeduti, a capo dell’amministrazione comunale, una sessantina di uomini, fra sindaci e commissari. Ritengo – ecco l’auspicio di Colozzi – che siano maturi i tempi per mettere una sindaca a capo della nostra amministrazione comunale".

L’ex assessore e segretario generale per oltre e vent’anni nelle giunte Formigoni e Maroni, è in pensione. Nel 2019, appena rientrato da Milano, rimase fuori dell’agone a dispetto di chi lo avrebbe visto il candidato più attrezzato a sindaco del centrodestra. Ma sui social i suoi post sulla politica locale sono costanti. Della auspicata sindaca che Cesena non ha mai avuto, Castorri scrive nel portale "La Cesena che vorremmo", aggiungendo. "Mi piacerebbe che il centrodestra, in vista delle elezioni del 2024, trovasse una candidata donna, magari espressione della società civile, disponibile a mettere a disposizione della nostra città la propria sensibilità e competenza". Dove vuole andare a parare il suo auspicio?

"Mi piacerebbe – risponde Colozzi – che potesse suscitare un dibattito. Il profilo a cui penso è di una professionista conosciuta in città, non necessariamente con esperienza amministrativa precedente, cattolica ma non dei mondi organizzati. Se si trovasse un profilo del genere sarei disposto a dare il mio contributo di esperienza, perfino entrando in squadra, se necessario o utile".

Romano Colozzi è vicino all’associazione "Il Crocevia", presieduta dall’ex consigliere comunale Tommaso Marcatelli, espressione dell’impegno culturale in particolare di un gruppo di aderenti al movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, di cui Colozzi fa parte da sempre.

Sono i cosiddetti cattolici nel centrodestra che nel 2019 non si presentarono con una lista propria alle comunali: ci fui chi andò con la Lega e chi con i civici di Cambiamo, come il consigliere comunale Enrico Castagnoli, 35 anni, che non pochi ritengono abbia il profilo indicato per la candidatura a sindaco nel 2024. Ma il suo intendimento sarebbe quello di fare un’altra legislatura operaia, per non correre il rischio di bruciarsi nella competizione elettorale contro Lattuca.

I cattolici nel centrodestra starebbero valutando se presentarsi con una propria lista da dove potrebbe uscire il nome di una al momento mistress X, già sondata o ancora da sondare, con i requisiti per poter essere scelta come candidata di coalizione. Ma non necessariamente da quella possibile lista. Quello di Colozzi potrebbe essere un’indicazione operativa, più che un esercizio di stile sotto l’ombrellone.

Tra i candidati papabili anti Lattuca – l’ex consigliere comunale Marco Casali (FdI) e il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani (indipendente), con Enrico Castagnoli ribadiamo al momento non convinto di spendersi per la posta grossa – potrebbe dunque uscire dal cilindro una donna della società civile, stando al profilo che intriga Colozzi, per dare materia al sogno della prima sindaca a Cesena nel 2024, di centrodestra come la prima premier nel Paese.