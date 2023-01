Scosse a ripetizione, scuole sotto esame

di Luca Ravaglia

Otto scosse sismiche in sei ore. Ora nel territorio cesenate la paura serpeggia, anche perché la prima, la più forte, ha svegliato la popolazione alle 6.32 di ieri, con una magnitudo di 4.1 gradi e un epicentro ancora una volta compreso tra Cesenatico e Gambettola, praticamente alla stessa profondità e a ridosso (appena tre chilometri di distanza) di quello che giovedì con la stessa intensità, aveva fatto suonare il primo – forte – campanello d’allarme. Più o meno nello stesso fazzoletto di terra, entro le 12.32 si sono verificate altre sette scosse di minore entità, quasi tutte attorno ai due gradi, con l’eccezione di un altro robusto terremoto (3.8) registratosi nell’area di Cesenatico alle 11.29 e di una precedente altra scossa di 2.6 registrata sempre in riviera alle 9.20. I controlli dei tecnici sono partiti fin dalla mattina, con il Comune di Gambettola che è stato l’unico a decidere di tenere chiuse tutte le sue scuole per la giornata. In effetti quando alle 11.29 la terra è tornata a tremare forte, in diversi plessi del nostro territorio sono state disposte delle evacuazioni. E’ successo nelle scuole di Cesenatico per scelta di alcuni dirigenti, ma anche a Cesena, per esempio al Versari Macrelli o al liceo classico dove al manifestarsi del terremoto, si è deciso di lasciare l’edificio per riparare prudentemente all’esterno. In quest’ultimo caso però dopo circa 10 minuti le classi sono tornate dietro ai banchi. Sono usciti all’aperto anche gli studenti che frequentano le scuole elementare e media di San Giorgio in un complesso – antisismico – ultimato tre anni fa. A destare maggiori preoccupazione sono però ovviamente gli edifici più datati: il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Luca Lucarelli ha per esempio evidenziato una lunga crepa nell’edificio che ospita l’itc Serra. Anche dando per assodato che la fenditura non si sia creata in queste ore ma che fosse già presente, Lucarelli chiede una scrupolosa verifica strutturale del plesso. E anche degli altri.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco – e presidente della Provincia - Enzo Lattuca: "Abbiamo effettuato controlli specifici pure a Ragioneria. Non sono stati trovati calcinacci, né segni che possano far pensare a criticità, ma continueremo a monitorare con attenzione quell’istituto come d’altra parte tutti gli altri. Le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni". Sono state impiegate tre squadre di tecnici comunali (e una dellaa Provincia) che hanno verificato le condizioni degli immobili pubblici del territorio. Il tema vale ovviamente pure per le abitazioni private, in particolare gli edifici di più vecchia costruzione, come quelli dei centri storici, in relazione ai quali il consiglio è quello di mantenere alta l’attenzione verificando con tempestività ogni possibile anomalia. Che la situazione sia in costante evoluzione è testimoniato anche dal fatto che le scosse sismiche sono continuate anche nel pomeriggio di ieri: alle 15.59 una di magnitudo 3.0. Nel frattempo da Bologna sono arrivate rassicurazioni: "Lo sciame sismico continua come ci si attendeva - ha dichiarato la vicepresidente Irene Priolo -. E come già comunicato ai sindaci in occasione dell’incontro di giovedì scorso, i tecnici confermano che lo sciame non indica un’evoluzione del fenomeno col propagarsi di scosse a livello più superficiale".