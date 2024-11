Il Lions Club del Rubicone ha organizzato una serata al ristorante ’La Villa delle Rose’ a Canonica di Santarcangelo di Romagna dedicata all’importanza della prevenzione per la salute, lanciando una campagna di screening per il diabete, che coinvolgerà tutti i comuni della Valle del Rubicone. C’era anche Bruno Zama, presidente del Lions Club Lugo, che ha ritirato una decina di deumidificatori professionali che il Lions Club Rubicone ha donato alle comunità della sua zona, colpite dall’alluvione del settembre scorso. Ha detto il presidente Elvis Bianchi: "Questi gesti, screening del diabete e deumidificatori rappresentano il nostro impegno nel supportare chi è in difficoltà. Domenica (oggi, ndr) dalla 9 alle 11 saremo in piazza Pertini a Gambettola per offrire uno screening gratuito per il diabete. Questo è solo il promo passo di una lunga campagna di prevenzione. Andremo in tutte le piazze dei Comuni della Valle del Rubicone fino a maggio, grazie al supporto di medici volontari del nostro club: Daniela Amadori, Miro Trebbi, Flavio Ferranti e Massimo Magnani, che ringrazio per la loro generosità e dedizione". Ha continuato Bruno Zama: "Ringrazio infinitamente gli amici del Lions Club Rubicone conosciuti a Lugo durante la manifestazone della Fly Therapy nell’estate scorsa. Siamo diventati amici e in occasione della successiva alluvione il presidente Elvis Bianchi, che aveva organizzato i voli per disabili, mi ha chiamato per chiedere che cosa avevano bisogno i nostri concittadini. Quando ha saputo che erano arrivate richieste per un centinaio di deumidicatori, in previsione della stagione autunno-inverno, si è subito prodigato per procurarci una decina di questi apparecchi. Con l’alluvione è nata anche una bellissima amicizia fra i due club come è nello spirito dei Lions". Soddisfatta Annachiara Feltracco, responsabile comunicazione e raccolta fondi per Diabete Romagna: "Ringraziamo di cuore il Lions Club Rubicone, con cui c’è un’amicizia che ci lega da diversi anni a favore delle persone con diabete, in particolare quelle più fragili". Felicissimo Giovanni Calbucci specialistia in malattie metaboliche e diabetologia: "Da sempre lotto contro il diabete. Ho iniziato nel 1983 con il servizio civile in alternativa al servizio militare presso il centro antidiabetico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Lì sono rimasto fino al pensionamento nel 2019. Ho sempre lavorato ponendomi come punto di riferimento per le persone diabetiche. Da gennaio 2023 collaboro con l’associazione DiabeteRomagna con il progetto ’Portiamo il sorriso in casa’".