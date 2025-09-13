Scritta omofoba sull’armadietto dell’ospedale Bufalini. De Pascale: “Gesto indegno, ferma condanna”

Cesena, 13 settembre 2025 – Choc al rientro dalle ferie. Un dipendente dell’ospedale Bufalini di Cesena ha trovato una scritta omofoba ("Fr*cio del ca**o") sul suo armadietto. Parole offensive, e discriminatorie.

La vicenda è accaduta al genero della presidente di Agedo Rimini Cesena (organizzazione di volontariato dei genitori, parenti e amici di persone Lgbtq+) Mara Bruschi.

De Pascale: “Gesto inqualificabile, subito provvedimenti”

“Esprimiamo ferma condanna per il vile episodio di omofobia. Un gesto inqualificabile, indegno, inaccettabile”, è il commento del Governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale e dell'assessora alle Pari opportunità, Gessica Allegni.

“È ancora più grave e odioso che sia accaduto negli spazi di un ospedale – continuano – Siamo al fianco della vittima che abbiamo sentito e al quale abbiamo espresso tutta la nostra vicinanza. Gli abbiamo assicurato che non sarà solo in questa battaglia. Lo abbiamo anche ringraziato per aver avuto il coraggio di denunciare. Auspichiamo che si prendano subito i dovuti provvedimenti”. E infine: “L'omofobia non ha e non avrà mai posto nella nostra comunità. Mai”.

I sindacati: “Mai più episodi simili”

E immediato è l'intervento della Fp-Cgil di Forlì- Cesena e della Cgil dei due territori romagnoli: “Un fatto inaccettabile sotto ogni punto di vista, una lesione della dignità personale, un attacco alla convivenza civile, un gesto che mina la sicurezza e il rispetto che ogni lavoratrice e lavoratore, e in generale ogni persona, ha diritto di trovare nel proprio ambiente di lavoro e nel territorio”.

Per questo il sindacato chiede all'ospedale di assumere “immediatamente tutte le misure necessarie per proteggere la vittima, assicurando che non vi siano ripercussioni, ritorsioni o timori di altra natura” e esorta Direzione sanitaria e Ausl Romagna, oltre che “ogni ente competente”, a fare “piena luce su quanto accaduto”, individuando le responsabilità e, “se del caso, procedendo con appropriate azioni disciplinari e legali”.

Servono poi “misure di prevenzione, formazione e sensibilizzazione chiare ed efficaci contro ogni forma di discriminazione, bullismo o odio, affinché non succedano più episodi simili”.

La politica e le Istituzioni locali e regionali “riconoscano che la lotta contro l'omofobia e la discriminazione non è accessoria, ma essenziale, e il silenzio equivale a complicità”, aggiunge la Cgil ribadendo che “il luogo di lavoro – specie in strutture sanitarie – deve essere un luogo di cura, inclusione, rispetto, dove ogni persona possa operare senza paura, discriminazioni, insulti o umiliazioni, principio che dev'essere adottato in ogni contesto pubblico e privato del territorio. La tutela di diritti, dignità e rispetto è un punto non negoziabile”.

Agedo chiede all’Ausl un incontro urgente

Agedo, in una nota, parla di “ennesimo grave episodio di omofobia” che "riaccende l'attenzione sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità di ogni persona". La scritta “non è stata percepita sole come atto di bullismo o di cattivo gusto, ma come un grave gesto omofobo e lesivo della dignità della persona, tanto da configurare anche possibili profili di rilevanza penale”.

A portare il caso alla luce è stata la suocera della vittima, presidente fondatrice di Agedo Rimini Cesena: Mara Bruschi parla di “un fatto inqualificabile che non può essere minimizzato né tollerato" e su cui subito è stato coinvolto un legale per valutare i passi da fare. "Ci teniamo a sottolineare che la Direzione sanitaria del Bufalini ha subito mostrato attenzione al caso condannando lo spiacevole episodio e prendendo una posizione netta”.

Agedo chiederà però anche un incontro urgente al vertice dell'Ausl per sollecitare “misure immediate non solo per proteggere il dipendente, ma anche per inviare un messaggio chiaro a tutto il personale sanitario: l'omofobia non sarà mai accettata, avvallata né sottovalutata”.

Non si tratta di un caso isolato: il precedente in Sardegna

Agedo segnala, infine, che solo qualche settimana fa all'Ospedale civile di Alghero un dipendente ha trovato sull'armadietto una scritta simile. Così come Agedo ricorda i “dati preoccupanti sulla situazione dell'omofobia” e l'assenza di legge organica. “Come dimostrano i dati, purtroppo quello accaduto al mio genero non è un caso isolato - spiega Mara Bruschi - ed è giunto il momento che il Governo Meloni prenda sul serio questi episodi e faccia sentire la propria voce perché davanti a questi episodi il silenzio è complice degli omofobi”.