Scrittura ‘terapeutica’. Elena Belli rapita dal rap, un nuovo libro di rime

L’avevamo lasciata l’anno scorso con la pubblicazione dell’ottavo libro intitolato "L’Alfabeto della mia vita … spremuta di arance", ma ecco che Elena Belli torna con un nuovo testo autoprodotto. E se i volumi precedenti erano riflessioni in prosa e poesia sulla sua condizione di persona che, come racconta con straordinaria ironia ha fatto "un ‘master’ dentro una clinica psichiatrica, senza dottorato finale, ma con tanti esami: delle urine, della pressione, della glicemia", stavolta "Tra il dire e il fare c’è di mezzo il rappare". Dunque, dalla scrittura "terapeutica", sperimentata e praticata presso il Centro di Salute Mentale, ora Elena passa ai testi di musica rap. Diplomata in ragioneria, 40 anni, piena di interessi, è animata dall’intento che "possano le mie righe alleviare qualche animo da qualche parte in questo geoide chiamato mondo", anzi, "arrivino danzando, pensieri sulla vita, il coraggio, le difficoltà, su ciò che avvelena l’anima o al contrario la eleva e la fa volare". Elena ha scoperto il rap grazie ad un corso che le ha fatto individuare un altro canale di comunicazione per lasciare pezzi di sé sulla carta e anche urlare tra le righe. "Mi sono demolita e poi ricostruita- scrive nel testo La mia voce -, respiravo in solitaria, ero una eremita, per troppi anni è come se non fossi mai esistita, ma io non voglio più rimanere ai margini della vita". Dall’universale al personale: "Nonostante i miei disturbi e la mia frenesia, vivo ogni santo giorno senza anestesia, mi prendo tutto quello che arriva, anche troppo, ho bruciato già tante occasioni, purtroppo", ma "se mi viene la canzone giusta e un buon flow prendo le mie rime e lascio tutti ko".

Raffaella Candoli